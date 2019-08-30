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30 августа,
2019
6
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Новости

В Бурятии священники пытаются вылечить рак святой водой

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители села Нестерово обратились за духовной помощью к священнику; в поселении увеличилась смертность от онкологических заболеваний. Водосвятный молебен и крестный ход против онкологических заболеваний прошли в Бурятии. Информация об этом появилась на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В Бурятии священники пытаются вылечить рак святой водой
Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

«Глава Нестеровского поселения Лариса Григорьевна Зайцева обратилась к настоятельнице Сретенского женского монастыря игуменье Нике с просьбой о духовной поддержке. В селе Нестерово много людей, которые страдают раковыми заболеваниями, увеличилась смертность. Жители просили отслужить молебен. 23 августа состоялся водосвятный молебен и Крестный ход в селе Нестерово. В церкви всегда было принято именно так бороться с напастями», — говорится в сообщении.


После молебна все отправились по селу с Крестным ходом, во время которого отец Василий окропил святой водой дома и автомобили людей, больных раком. В конце священник всех благословил и призвал почаще посещать богослужения.

В Бурятии священники пытаются вылечить рак святой водой
Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Бурятии священники пытаются вылечить рак святой водой
Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Бурятии священники пытаются вылечить рак святой водой
Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Бурятии священники пытаются вылечить рак святой водой
Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Бурятии священники пытаются вылечить рак святой водой
Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
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