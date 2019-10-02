В Бурятии невиновному присудили 100 тысяч рублей компенсации за год в СИЗО

В Бурятии местному жителю Владимиру Штоббе присудили 100 тысяч рублей компенсации за то, что он провел год в СИЗО по ошибочному обвинению, сообщают Сибирь.Реалии.







В августе 2017 года в районе поселка, где расположена дача Штоббе, неизвестный напал на девушку и совершил попытку изнасилования. Девушке удалось отбиться. Она сообщила о происшедшем в полицию и в качестве приметы преступника назвала камуфляжную форму. Сотрудники полиции стали искать нападавшего. Когда они увидели Штоббе в камуфляжной одежде, то заподозрили его.





Штоббе задержали в августе 2017 года, а освободили из-под стражи летом 2018-го. При этом уже в конце 2017 года следствие располагало данными экспертизы о том, что ДНК Штоббе не совпал с ДНК преступника. В декабре 2018 года уголовное дело в отношении Штоббе прекратили за отсутствием состава преступления, прокурор извинился за ошибку следствия.





Семье Штоббе пришлось нанимать адвокатов и передавать деньги на его содержание в СИЗО. Ради этого они продали автомобиль и взяли кредиты. Штоббе подал иск на возмещение расходов в связи с незаконным уголовным преследованием. Суд сначала принял решение о компенсации в размере 700 тысяч рублей, затем это решение было отменено. В итоге компенсация составила 100 тысяч.





«За почти 30-летнюю практику моей работы это первый подобный случай, когда судья путает элементарные вещи, ставя все с ног на голову и отказывая в возмещении расходов. Данное решение суда будет обжаловано», – передает издание слова адвоката Штоббе Валерии Гофланд.