В Бурятии неизвестные напали на участника протестов

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В Улан-Удэ неизвестные напали на участника протестов Олега Бадмаева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на «ОВД-Инфо». Олега Бадмаева задержали возле его дома. Пострадавший сообщил, что несколько человек повалили его на землю, избили, после чего пытались затолкать в машину, угрожали отвезти в лес, где он будет сам рыть себе могилу.

