В Бурятии неизвестные напали на участника протестов

В Улан-Удэ неизвестные напали на участника протестов Олега Бадмаева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на «ОВД-Инфо». Олега Бадмаева задержали возле его дома. Пострадавший сообщил, что несколько человек повалили его на землю, избили, после чего пытались затолкать в машину, угрожали отвезти в лес, где он будет сам рыть себе могилу.
Сообщается, что Бадмаеву удалось убежать от нападавших. По его словам, неизвестные объяснили нападение тем, что он поддерживает бывшего кандидата в мэры города Вячеслава Мархаева, участвующего в протесте. Он уточнил, что в ночь на 12 сентября его уже пытались похитить.
Каналу «Сибирь без пыток» Бадмаев позже рассказал, что узнал от родственников, что полиция приходила в его загородный дом в Улан-Удэ, где он прописан, а также на работу к его сестре в администрацию города. Родственников и соседей спрашивали, где он находится.
Ранее мы сообщали, что стихийный митинг в Улан-Удэ начался вечером 9 сентября. В начале люди собрались с требованиями освободить сторонников шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». На площади Советов собрались по разным оценкам около 100 человек. Позже зазвучали политические лозунги и люди стали требовать отмены результатов выборов мэра, говорить о фальсификациях. Среди них и сенатор от КПРФ Вячеслав Мархаев, который тоже участвовал в выборах мэра Улан-Удэ и занял второе место.
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