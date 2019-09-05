В Бурятии двоих полицейских осудили за пытки, но не уволили

В Республике Бурятия двое полицейских и их начальник получили условные сроки за избиения и пытки задержанных. Суд также временно запретил им работать в органах, но МВД сотрудников пока не уволило.

Как сообщила правозащитная организация «Зона Права» , в сентябре начальник отделения угрозыска Эрдэма Хажитова и его подчиненные Владимир Базарсадаев и Давид Абрамов под пытками заставляли признаться в краже кедровых орехов двоих жителей Закаменска.

Сначала в ход пошли электрошокер и наручники, — пишет в телеграм-канале «Зона Права». — Затем задержанных подбрасывали к потолку с последующим болезненным падением на пол. Надевали им на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками, водили ершиком для чистки туалета по лицу

Эрдэм Хажитов получил четыре года лишения свободы условно, его подчиненные Владимир Базарсадаев и Давид Абрамов — 4,5 и 4,4 года условного заключения. Суд также запретил им работать в полиции на 2,5 года. Однако уволили из МВД пока только Хажитова, его подчиненные продолжают работать в органах.





Издание «Тайга.инфо» обратилось за комментарием в пресс-служба МВД Республики Бурятия. В пресс-службе ведомства журналистам пообещали уволить осужденных полицейских.