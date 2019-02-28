В Ботсаду ТГУ расцвел гибрид азалии, созданный томскими учеными
В Ботаническом саду ТГУ начинается активное цветение азалий, — сообщает пресс-служба университета. Среди сотни сортов, представленных в СибБС, особый интерес представляет новый экспонат коллекции. Это гибрид, полученный ботаниками вуза в результате многолетней селекционной работы под названием «Томичка». По своим декоративным качествам «новичок» отличается от всех известных на сегодняшний день сортов.
Селекцией азалий мы начали заниматься с 2016 года. Это направление развивает лаборатория тропических и субтропических растений, – говорит и.о. директора СибБС ТГУ, автор нового сорта Михаил Ямбуров. – «Томичка» отличается как от родительских сортов, так и от других видов растений из рода рододендрон. Поэтому мы надеемся, что нам удастся в дальнейшем зарегистрировать ее официально. Получение и регистрация нового сорта – процедура довольно длительная. Планируем на протяжении нескольких лет исследовать свойства гибрида, чтобы определить устойчивость цветков, сроки и продолжительность цветения и другие признаки.
По словам руководителя СибБС, всего в Ботаническом саду получено 120 гибридов, их первое цветение ожидается в 2020-2021 годах. Скрещивая разные виды, ботаники надеются получить растения с новыми декоративными качествами цветов, более устойчивые к повышенным температурам, которые будут дольше цвести при интерьерном озеленении в комнатных условиях.
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