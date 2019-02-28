В Ботсаду ТГУ расцвел гибрид азалии, созданный томскими учеными

Селекцией азалий мы начали заниматься с 2016 года. Это направление развивает лаборатория тропических и субтропических растений, – говорит и.о. директора СибБС ТГУ, автор нового сорта Михаил Ямбуров. – «Томичка» отличается как от родительских сортов, так и от других видов растений из рода рододендрон. Поэтому мы надеемся, что нам удастся в дальнейшем зарегистрировать ее официально. Получение и регистрация нового сорта – процедура довольно длительная. Планируем на протяжении нескольких лет исследовать свойства гибрида, чтобы определить устойчивость цветков, сроки и продолжительность цветения и другие признаки.