В больнице Бурятии полгода не принимали беременных из-за отсутствия врачей

В центральной районной больнице Республики Бурятия не принимали беременных из-за отсутствия акушеров и гинекологов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Прием возобновили после вмешательства сотрудников ведомства.





Работа родильного отделения Прибайкальской центральной районной больницы остановилась по приказу главврача в августе 2018 года. Пациентов в гинекологическом отделении не принимали из-за отсутствия акушеров-гинекологов. Также больница не смогла обеспечить доступную медпомощь в селах Нестерово, Кика и Зырянск.





Районный прокурор через суд обязал Прибайкальскую центральную больницу нанять необходимых врачей, возобновить работу родильного отделения и решить вопрос об оказании медпомощи жителям Нестерова, Кики и Зырянска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, больница исполнила решение суда.