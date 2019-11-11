В Бийске ввели режим ЧС из-за скоплений мусора на улицах города

Режим чрезвычайной ситуации ввели в алтайском Бийске из-за скопления мусора на улицах города, сообщает издание «Бийский рабочий» . Мусорный регоператор не вывозит отходы из-за разногласий с распорядителем полигона.

В связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой в городе Бийске из-за образования мусорных свалок решением КЧС введен режим чрезвычайной ситуации, — объявила на планерке в городской администрации заммэра Ирина Ломоносова. — В городе скопились кучи мусора, которые не вывозятся регоператором, и управляющие компании также не предпринимают меры по его вывозу. То, что полигон ввел ограничения, по мнению администрации, не является объективной причиной для невывоза мусора с территории города. Спор между двумя хозяйствующими субъектами сегодня разрешается в судебном порядке.

Причиной мусорного коллапса стали разногласия между региональным оператором, обслуживающим бийскую зону, и распорядителем бийского полигона ТБО — «Спецобслуживание плюс». Договор компании заключили еще в сентябре 2018 года, но до сих пор не могут договориться о стоимости услуг.





Спор регоператора и распределителя уже идет в суде, следующее заседание состоится 19 ноября. В мэрии пытаются решить проблему заваленных отходами улиц с помощью привлечения к уборке ЖКХ. В дальнейшем городская администрация планирует добиться возмещения убытков бюджета. Управляющие компании при этом отмечают, что мусоровозы сейчас вывозят в лучшем случае две трети отходов с улиц города.