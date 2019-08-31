В Бийске в многоквартирнике произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие
В Бийске произошел взрыв в пятиэтажном доме. После взрыва загорелась квартира на первом этаже. Из здания были эвакуированы 23 человека. Причиной пожара, по предварительным данным, стал хлопок бытового газа, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«Сегодня, 31 августа, поздно ночью в одном из многоквартирных домов города Бийска произошел пожар. Личный состав пожарно-спасательной части №21 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю эвакуировал из здания 23 человека», — говорится в сообщении.
Сигнал о пожаре поступил в 3:54. В 4:19 открытое горение в квартире было полностью ликвидировано. Общая площадь пожара на момент локализации составила 20 квадратных метров.
«Предварительная причина пожара, пока не подтвержденная следственными органами — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования», — из сообщения ГУ МЧС.
Минздрав сообщил, что один из пострадавших при взрыве газа 55-летний мужчина получил ожоги 90% тела. Его отправили в Барнаул в тяжелом состоянии.
«С места происшествия были госпитализированы два человека: мужчина 1964 года в тяжелом состоянии с 90% ожогами тела и женщина 1965 года с отравлением в средней степени тяжести. В настоящее время мужчина перевезен в Барнаул», — из сообщения минздрава Алтайского края.
Отмечается, что в эвакуации пострадавших при взрыве в Бийске участвовало шесть бригад скорой медицинской помощи. В больницы города были доставлены шесть человек, двое из них — дети. После осмотра и оказания амбулаторной помощи четырем пациентам врачи рекомендовали амбулаторное лечение.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?