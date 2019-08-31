Добрые новости
31 августа,
2019
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Новости

В Бийске в многоквартирнике произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Бийске произошел взрыв в пятиэтажном доме. После взрыва загорелась квартира на первом этаже. Из здания были эвакуированы 23 человека. Причиной пожара, по предварительным данным, стал хлопок бытового газа, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске в многоквартирнике произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие
Фото: vk.com/incident_22

«Сегодня, 31 августа, поздно ночью в одном из многоквартирных домов города Бийска произошел пожар. Личный состав пожарно-спасательной части №21 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю эвакуировал из здания 23 человека», — говорится в сообщении.


Сигнал о пожаре поступил в 3:54. В 4:19 открытое горение в квартире было полностью ликвидировано. Общая площадь пожара на момент локализации составила 20 квадратных метров.


«Предварительная причина пожара, пока не подтвержденная следственными органами — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования», — из сообщения ГУ МЧС.

Минздрав сообщил, что один из пострадавших при взрыве газа 55-летний мужчина получил ожоги 90% тела. Его отправили в Барнаул в тяжелом состоянии. 


«С места происшествия были госпитализированы два человека: мужчина 1964 года в тяжелом состоянии с 90% ожогами тела и женщина 1965 года с отравлением в средней степени тяжести. В настоящее время мужчина перевезен в Барнаул», — из сообщения минздрава Алтайского края. 


Отмечается, что в эвакуации пострадавших при взрыве в Бийске участвовало шесть бригад скорой медицинской помощи. В больницы города были доставлены шесть человек, двое из них — дети. После осмотра и оказания амбулаторной помощи четырем пациентам врачи рекомендовали амбулаторное лечение.

vk.com/incident_22
vk.com/incident_22
vk.com/incident_22
vk.com/incident_22
vk.com/incident_22
vk.com/incident_22
vk.com/incident_22
vk.com/incident_22
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