В Бийске в многоквартирнике произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие

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В Бийске произошел взрыв в пятиэтажном доме. После взрыва загорелась квартира на первом этаже. Из здания были эвакуированы 23 человека. Причиной пожара, по предварительным данным, стал хлопок бытового газа, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Фото: vk.com/incident_22

«Сегодня, 31 августа, поздно ночью в одном из многоквартирных домов города Бийска произошел пожар. Личный состав пожарно-спасательной части №21 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю эвакуировал из здания 23 человека», — говорится в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил в 3:54. В 4:19 открытое горение в квартире было полностью ликвидировано. Общая площадь пожара на момент локализации составила 20 квадратных метров.

«Предварительная причина пожара, пока не подтвержденная следственными органами — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования», — из сообщения ГУ МЧС.