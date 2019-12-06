В библиотеке ТПУ до конца года появится памятник-копилка коту Василию

В ТПУ завершился конкурс проектов на создание памятника-копилки коту Василию, 17 лет прожившему в библиотеке вуза. Памятник планируют установить в библиотеке до конца года. А деньги, собранные с его помощью, планируется передавать в зоозащитное общество «Колыбель Дианы».

Кота Василия, прожившего в НТБ ТПУ 17 лет, не стало в июле. За это время кот стал не только стражем библиотеки, но и настоящим символом Томского политеха. У студентов ТПУ существовал обычай, что если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. За годы его жизни у политехников и гостей библиотеки накопилось множество фото и видео с Василием.





В конце октября студенты решили увековечить память о коте Василии. Волонтерская организация ТПУ «Стиль жизни» совместно с Центром социальной работы провела конкурс проектов для создания памятника-копилки.





По итогам конкурса победил макет Никиты Липатова. Его проект памятника-копилки представлен в виде символа Томского политеха — брендового куба с книгами наверху, на которых сидит кот Василий. Памятник будет напечатан на 3D-принтере сотрудниками Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ. Окончательное место для установки пока выбирается.





«После печати волонтеры покроют памятник краской для того, чтобы он дольше мог радовать гостей библиотеки», — комментирует руководитель волонтерской организации вуза «Стиль Жизни» Анастасия Рекичинская.





В свою очередь победитель конкурса Никита Липатов отмечает, что решил принять участие в конкурсе потому, что очень любит кошек и интересуется 3D-моделированием.





«Когда объявили конкурс, я примерно понимал чувства тех, кто был привязан к Васе. К тому же, сама идея конкурса показалась неординарной — сделать памятник с помощью 3D-моделирования», — говорит Никита Липатов.