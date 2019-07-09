В Бердске экс-начальника томской полиции приговорили к условному сроку за махинации с землей

Бердский городской суд назначил условный срок бывшему главе отдела МВД Бердска и бывшему начальнику полиции Томска Сергею Проценко и его дочери Екатерине Присляк за махинации с землей.

Суд признал виновными Сергея Проценко и Екатерину Присляк по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть «хищение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Сергей Проценко получил два с половиной года условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Екатерине Присляк назначено наказание в виде двух лет условно, говорится на сайте суда.





Добавим, что уголовное дело по факту мошенничества в отношении Сергея Проценко и его дочери было возбуждено в январе 2018 года.







Для справки: Сергей Алексеевич Проценко родился 2 марта 1963 года в городе Искитим Новосибирской области.



В 1985 году после службы в Вооруженных силах СССР был назначен на должность милиционера отдельной роты ППС по Советскому району Новосибирска. После окончания очного отделения Омской высшей школы милиции в 1989 году был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска Бердского отдела внутренних дел, руководил которым тогда Гречман Виктор Оттович, впоследствии ставший начальником ГУ МВД России по Томской области.





В 2002 году перешел на службу в УБОП по Новосибирской области с дислокацией в Бердске, работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам.





После реорганизации службы был направлен в отдел МВД города Барабинска. В 2011 году был переведен в ГУ МВД России по Томской области. Там проходил службу на руководящих должностях. Был начальником полиции одного из томских райотделов МВД, затем стал начальником отдела полиции № 1 города Томска. После командировки на Северный Кавказ в 2012 году был назначен начальником полиции города Томска. С октября 2014 по сентябрь 2015 года возглавлял полицию ЗАТО Северск Томской области. С 25 сентября 2015 года был начальником отдела МВД России по городу Бердску.