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25 февраля,
2019
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В Барнауле несколько районов остались без воды из-за коммунальной аварии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители нескольких районов Барнаула и поселка Восточный остались без воды из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-центр барнаульского водоканала. Под отключение попали жилые и административные здания.

В Барнауле несколько районов остались без воды из-за коммунальной аварии

«Специалисты барнаульского водоканала ведут работы по устранению повреждения водопровода на пересечении ул. Новороссийская и Павловского тракта. В настоящий момент проводится локализация места повреждения, — говорится в сообщении барнаульского водоканала. — На время производства работ ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях Железнодорожного района и части Октябрьского района: район ВРЗ, Жилплощадка, поселок Восточный».


Коммунальщики планируют устранить аварию до 12 часов 25 февраля. 

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