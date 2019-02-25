В Барнауле несколько районов остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители нескольких районов Барнаула и поселка Восточный остались без воды из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-центр барнаульского водоканала . Под отключение попали жилые и административные здания.

«Специалисты барнаульского водоканала ведут работы по устранению повреждения водопровода на пересечении ул. Новороссийская и Павловского тракта. В настоящий момент проводится локализация места повреждения, — говорится в сообщении барнаульского водоканала. — На время производства работ ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях Железнодорожного района и части Октябрьского района: район ВРЗ, Жилплощадка, поселок Восточный».





Коммунальщики планируют устранить аварию до 12 часов 25 февраля.