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01 февраля,
2019
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В Барнауле бывшего следователя осудили за взятку и фальсификацию доказательств

ТВ2
ТВ2
18 часов назад

В Барнауле бывшего старшего следователя признали виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу и получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

В Барнауле бывшего следователя осудили за взятку и фальсификацию доказательств

В октябре 2017 года экс-следователь получил десять тысяч долларов за отказ в возбуждении уголовного дела. Сотрудники ФСБ задержали бывшего полицейского в момент передачи денег.


Также следователи установили, что их бывший коллега фальсифицировал доказательства по уголовному делу о хищении денег коммерческой организацией. Этим он создал доказательства виновности лица в тяжком преступлении. 


Суд лишил экс-следователя звания подполковника юстиции, приговорив его к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5,8 миллиона рублей.

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