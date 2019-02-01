В Барнауле бывшего следователя осудили за взятку и фальсификацию доказательств

В Барнауле бывшего старшего следователя признали виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу и получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

В октябре 2017 года экс-следователь получил десять тысяч долларов за отказ в возбуждении уголовного дела. Сотрудники ФСБ задержали бывшего полицейского в момент передачи денег.





Также следователи установили, что их бывший коллега фальсифицировал доказательства по уголовному делу о хищении денег коммерческой организацией. Этим он создал доказательства виновности лица в тяжком преступлении.





Суд лишил экс-следователя звания подполковника юстиции, приговорив его к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 5,8 миллиона рублей.