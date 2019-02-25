В Барнауле активисты выступили против изоляции российского интернета

В Барнауле активисты «Комсомола» провели серию пикетов против изоляции российского сегмента интернета. Об этом сообщает группа организации в «ВК».

Мы понимаем, что ФЗ №608767-7 создан из-за страха и невозможности контролировать мнение людей, ведь именно в интернете люди пока еще могут свободно выражать свою позицию! А также отчетливо видны конечные выгодоприобретатели всех этих сумасшедших инициатив, — говорится в сообщении группы «Комсомола» в соцсетях. — Контроль за каждым шагом человека, всевозрастающая эксплуатация, выдергивание по одному несогласных — вот то будущее, которое нас ждет в капиталистической России, управляемой олигархическими кланами.

О задержаниях пикетчиков не сообщается.





Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса. За документ проголосовали 334 депутата, в том числе и депутат от Томской области Татьяна Соломатина.





Против законопроекта выступили 47 представителей всех политических фракций, кроме «Единой России». В частности, глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.





В бюджете РФ на 2019-2021 годы на реализацию еще не принятого законопроекта заложили более 1,8 млрд рублей. Сам Андрей Клишас заявил, что для создания автономного рунета потребуется 20 млрд рублей. Мы посчитали, что можно сделать за эти деньги в Томской области, и спросили жителей города, что они думают о законопроекте красноярского сенатора.