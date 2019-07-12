В Асине задержали пятерых незаконных лесорубов за уничтожение леса на млн рублей

В городе Асино задержали «черных» лесорубов, которые с апреля по июня 2019 года незаконно вырубали лес на территории района. Ущерб составил 1 млн рублей, сообщает региональное УМВД.





«По информации, документально подтвержденной сотрудниками полиции, следственными органами Следственного комитета России по Томской области возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.





В ближайшее время суд выберет меру пресечения для задержанных, обвинение ходатайствует на заключении под стражу. Продолжаются и следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы и выявления фактов преступной деятельности.