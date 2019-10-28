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28 октября,
2019
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Новости

В Ангарске троих полицейских отправили в колонию за пытки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ангарский городской суд приговорил троих полицейских к реальным срокам. По версии следствия, они избили подозреваемого в краже.

В Ангарске троих полицейских отправили в колонию за пытки

В материалах дела говорится, что в апреле 2017 года полицейские вызвали в отдел жителя Ангарска. В отделе правоохранители объяснили, что подозревают его в краже фотоаппарата и потребовали сознаться в преступлении. 

Последний отрицал свою вину. С целью скорейшего раскрытия вышеуказанного преступления и получения от подозреваемого необходимых сведений оперуполномоченные применили к нему насилие, — говорится в сообщении суда. — Пострадавший не мог оказывать сопротивление, поскольку был пристегнут наручниками к стулу.

После этого полицейских обвинили в превышении должностных полномочий. Двоих суд приговорил к четырем годам колонии, а  29-летний стажер получил три года и шесть месяцев лишения свободы.

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