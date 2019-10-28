В Ангарске троих полицейских отправили в колонию за пытки
Ангарский городской суд приговорил троих полицейских к реальным срокам. По версии следствия, они избили подозреваемого в краже.
В материалах дела говорится, что в апреле 2017 года полицейские вызвали в отдел жителя Ангарска. В отделе правоохранители объяснили, что подозревают его в краже фотоаппарата и потребовали сознаться в преступлении.
Последний отрицал свою вину. С целью скорейшего раскрытия вышеуказанного преступления и получения от подозреваемого необходимых сведений оперуполномоченные применили к нему насилие, — говорится в сообщении суда. — Пострадавший не мог оказывать сопротивление, поскольку был пристегнут наручниками к стулу.
После этого полицейских обвинили в превышении должностных полномочий. Двоих суд приговорил к четырем годам колонии, а 29-летний стажер получил три года и шесть месяцев лишения свободы.
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