В Ангарске троих полицейских отправили в колонию за пытки

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Ангарский городской суд приговорил троих полицейских к реальным срокам. По версии следствия, они избили подозреваемого в краже.

В материалах дела говорится, что в апреле 2017 года полицейские вызвали в отдел жителя Ангарска. В отделе правоохранители объяснили, что подозревают его в краже фотоаппарата и потребовали сознаться в преступлении.

Последний отрицал свою вину. С целью скорейшего раскрытия вышеуказанного преступления и получения от подозреваемого необходимых сведений оперуполномоченные применили к нему насилие, — говорится в сообщении суда. — Пострадавший не мог оказывать сопротивление, поскольку был пристегнут наручниками к стулу.