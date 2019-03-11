В Ангарске не возбудили уголовное дело после сожжения пяти верблюдов для укрепления России
Полиция города Ангарск Иркутской области отказалась возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными после сожжения пяти верблюдов в ритуальных целях ради «укрепления России», пишет «Медиазона».
По словам прокурора Ангарска Дениса Кабатова, в действиях шаманов, которые сожгли пять верблюдов, не найдено состава преступления. Прокуратура согласилась с принятым полицейскими решением. Как уточнил источник ТАСС, состава преступления не нашли, так как перед ритуальным сожжением животных умертвили. Отметим, еще в феврале 2019 года прокуратура требовала возбудить уголовное дело по этому поводу.
Видеоролик, запечатлевший сожжение пяти верблюдов под бой бубнов, опубликован в начале февраля. В описании к видео говорится, что ритуал направлен «на укрепление России и ее народов». На видео Артур Цыбиков, который представился заместителем Верховного шамана России, сказал, что ритуал необходим, чтобы «сделать нашу Родину сильной, красивой, мощной и суверенной».
Обряд осудили шаманский центр «Тэнгэри» и председатель религиозной организации шаманов «Байкал» Виталий Балтаев. Позже шаман Цыбиков, проводивший обряд, сказал, что готов понести наказание за жертвоприношение, если его вину докажут.
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