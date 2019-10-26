В Алтайском крае восемь человек погибли в ДТП на трассе

В Алтайском крае при столкновении на трассе микроавтобуса и минивэна погибли восемь человек. ДТП произошло на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск. Всего в двух автомобилях находилось 16 человек, сообщает ТАСС.

По данным МВД, водитель автомобиля Nissan Presage двигался от Барнаула в сторону города Алейска, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Fiat Ducato. Водитель Nissan Presage 1992 года рождения уже привлекался за нарушение ПДД.





«Водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Nissan Presage, два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем и был он вписан в страховой полис ОСАГО», — прокомментировали в УМВД по Алтайскому краю.





По информации регионального Минздрава, восемь человек погибли в результате ДТП. Шесть человек умерли на месте, один - в машине скорой помощи и еще один в Калманской больнице. В числе погибших есть несовершеннолетний. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В районные больницы направлена бригада краевого Центра медицины катастроф. После того, как состояние пострадавших стабилизируется, их направят в краевую больницу.





Как пишет РИА Новости, в микроавтобусе ехала фольклорная группа «Сударушки». Как стало известно, коллектив ехал на творческий фестиваль.