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26 октября,
2019
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В Алтайском крае восемь человек погибли в ДТП на трассе

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Алтайском крае при столкновении на трассе микроавтобуса и минивэна погибли восемь человек.  ДТП произошло на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск.  Всего в двух автомобилях находилось 16 человек, сообщает ТАСС. 

В Алтайском крае восемь человек погибли в ДТП на трассе
Фото: МЧС по Алтайскому краю

По данным МВД, водитель автомобиля Nissan Presage двигался от Барнаула в сторону города Алейска, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Fiat Ducato. Водитель Nissan Presage 1992 года рождения уже привлекался за нарушение ПДД. 


«Водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Nissan Presage, два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем и был он вписан в страховой полис ОСАГО», — прокомментировали в УМВД по Алтайскому краю. 


По информации регионального Минздрава, восемь человек погибли в результате ДТП. Шесть человек умерли на месте, один - в машине скорой помощи и еще один в Калманской больнице. В числе погибших есть несовершеннолетний. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В районные больницы направлена бригада краевого Центра медицины катастроф. После того, как состояние пострадавших стабилизируется, их направят в краевую больницу. 


Как пишет РИА Новости, в микроавтобусе ехала фольклорная группа «Сударушки». Как стало известно, коллектив ехал на творческий фестиваль. 

В Алтайском крае восемь человек погибли в ДТП на трассе
Фото: МЧС по Алтайскому краю

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе. 


«Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД)», — отметили в ведомстве. 

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