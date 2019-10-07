В Алтайском крае трехлетний ребенок захлебнулся в сливной яме

В одном из сел Алтайского края ребенок провалился в канализацию, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, днем 4 октября 2019 года на территории домовладения одного из сел Бурлинского района трехлетний ребенок, находящийся без присмотра взрослых, наступил на крышку, которая закрывала канализационную яму. Под весом его тела крышка провалилась, и мальчик упал в наполненную сливную яму. Смерть ребенка наступила на месте происшествия.





Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).





В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.