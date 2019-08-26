На Алтае реконструкторы показательно расстреляли «предателя Родины»

В селе Шипуново Алтайского края 24 августа участники военно-исторического фестиваля «Днепровский рубеж» провели для гостей показательный расстрел «предателя», а в ходе реконструкции битвы за Днепр сожгли деревню. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Одно из кровопролитных сражений Великой Отечественной войны реконструировали клубы из Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени. В сражении приняли участие 130 человек, 30 из них были на немецкой стороне.





По сценарию подразделение немецких войск входит в украинский хутор, где жители помогают партизанам. Фашисты сжигают часть деревни, но в это время к ней приближается отряд красноармейцев.





Для гостей фестиваля также устроили показательную «казнь предателя Родины» – со сцены ему зачитали приговор, и расстрельная команда привела его в исполнение.