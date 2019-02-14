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14 февраля,
2019
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В аэропорту Барнаула шесть человек пострадали, упав с трапа самолета

ТВ2
ТВ2
1 день назад

В аэропорту Барнаула сегодня утром шесть пассажиров рейса № 652 «Барнаул-Москва» пострадали, упав с трапа самолета. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В аэропорту Барнаула шесть человек пострадали, упав с трапа самолета

«По предварительным данным, 12 февраля в 07:30 местного времени в международном аэропорту Барнаул им. Г.С. Титова при выполнении посадки пассажиров на борт воздушного судна Аэробус А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса № 652 «Барнаул-Москва» произошло обрушение верхней площадки автотрапа», — говорится в сообщении.


В результате происшедшего шесть человек при падении получили не  представляющие угрозу жизни телесные повреждения (ушибы и травмы), четверо из них были госпитализированы в городскую больницу.


Минтранс региона тем временем сообщил о пятерых пострадавших и трех госпитализированных.


«Администрация аэропорта приносит свои извинения и гарантирует оказание всего комплекса медицинских услуг, — говорится в сообщении авиапредприятия. — Руководством издано распоряжение о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. Формируется комиссия для выявления причин опускания верхней площадки конструкции».


Трап проходил проверку в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было, утверждают в минтрансе. 


В настоящий момент самолет с двухчасовой задержкой вылетел из Барнаула в Москву.


Телеграм-канал «Следак шепнул» опубликовал видео падения пассажиров с трапа самолета, которое зафиксировали камеры аэропорта в Барнауле.

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