В Ачинске отменили режим ЧС. Люди могут вернуться домой

Власти сообщают, что угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска нет, люди могут возвращаться в свои дома. Общественный транспорт снова заработал. Мэр Ачинска Илай Ахметов распорядился направить дополнительные автобусы для доставки людей по домам. Из Красноярска будут отправлены три электрички для возвращения ачинцев, которые покинули город самостоятельно во время эвакуации.

«Зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до ж/д переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменен», — постановил оперативный краевой штаб сегодня, 6 августа, в 19:00 по местному времени. Уровень концентрации вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Напомним, что вчера в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находится 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.





Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезли жителей. 5 августа была полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Всего в эвакуации оказалось около 16 тысяч человек, пострадали 13 человек. По данным источника Интерфакс в Следкоме Красноярского края, есть один погибший.





Фото на главной: из группы «Ачинск» во «ВКонтакте»