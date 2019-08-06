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06 августа,
2019
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В Ачинске объявлена частичная эвакуация

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В мэрии Ачинска сообщают, что пройдет частичная эвакуация города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезут жителей. Полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Предполагается эвакуировать более 10 тысяч человек.


В Красноярском крае произошел пожар в воинской части № 74008 недалеко от Ачинска. 


Прогремели взрывы на складе боеприпасов, где размещен инженерно-саперный полк. На месте происшествия работают экстренные службы. В Ачинском районе введен режим ЧС.


В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) сообщили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали.


Горят две площадки, на которых в общей сложности находятся около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.


Губернатор Красноярского края края Александр Усс прибыл в Ачинск для участия в работе оперативного штаба. 


Министр обороны Сергей Шойгу направил на место ЧП своего заместителя — генерала армии Дмитрия Булгакова.


Сообщают о семи пострадавших от взрывов. Появившиеся ранее сообщения о погибших не подтвердились.



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