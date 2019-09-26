В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров региона вырастет на 750 рублей

Прожиточный минимум для пенсионеров Томской области 2020 году составит 9 546 рублей. Это на 751 рубль больше, чем в прошлом году. Величина прожиточного минимума пенсионера по России в целом на следующий год составит 9 311 рублей.





Как следует из информации, опубликованной на сайте облдумы, по закону, если установленная в области величина прожиточного минимума пенсионера не превышает российский показатель, то пенсионер получает федеральную социальную доплату к пенсии из госказны. Если же регион установил прожиточный минимум пенсионера выше, чем по России в целом, то пенсионер будет получать региональную социальную доплату к пенсии. Так как величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год превышает российский показатель, от региона потребуется выплачивать социальную доплату к пенсии.





По расчетам в 2020 году получат доплату будут 28 822 пенсионера. Объем средств, которые необходимо предусмотреть в областном бюджете на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии, составляет 821,63 млн руб. в год (с учетом доставки – 838,2 млн руб. в год).





Вопрос о финансировании будет рассматриваться в ходе обсуждения бюджета региона на следующий год.