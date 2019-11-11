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11 ноября,
2019
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В 2019 году в Томске установили почти тысячу новых уличных фонарей

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В 2019 году появится уличное освещение в поселках Сосновый Бор и Тимирязево. Ранее томичи жаловались на отсутствие фонарей и тусклый свет.

В 2019 году в Томске установили почти тысячу новых уличных фонарей

Сейчас продолжается монтаж приборов освещения в пешеходной зоне в Сосновом бору, где появится 75 новых светоточек. Еще 55 осветительных приборов установят в районе стадиона Буревестник. Кроме того, 32 новых светильника смонтируют в Театральном сквере, 12 — на пересечении улиц Усова и Белинского, 32 — проспекта Кирова и улицы Красноармейской и 18 на новых баскетбольных площадках в Михайловской роще.


Новые фонари в этом году появились на ул. Красноармейская: здесь установили 213 светодиодных светильников. На это были выделены дополнительные деньги из областного бюджета.


В ближайшее время 37 новых осветительных приборов установят на участках трех улиц в селе Тимирязевское, ведущих к школе № 64. Ранее там освещения не было. По обращению жителей в этом году осветительные приборы установили в поселках Аникино, Апрель, Киргизка.


В 2018 году дополнительное освещение проведено на ряде улиц в мкр. Степановка, Наука, пос. Залесье, Просторный, дер. Лоскутово, на пер. Нижний и других отдаленных улицах Томска. Самое большое число светильников было установлено в с. Дзержинское (115 шт.), кроме того, дополнительные опоры освещения появились на лыжных трассах на базе «Метелица», спорткомплексе «Кедр» и на Буревестнике. Всего в 2018 году в Томске загорелось 639 новых светильников.


Ранее томичи жаловались на тусклое освещение уже имеющихся фонарей. Так, жалобы поступали на тусклые светильники в районе Жилмассива, Сибирской, Яковлева.


«Фонари не освещают дорогу так, чтобы было видно людей. Вечер, одежда людей черная, их, когда едешь на машине, не видно. На Красноармейской сделали хорошо, по сравнению с другими улицами, видно, как должно быть и как есть», — пожаловалась ТВ2 томичка Елена. 

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