В 2019 году построят дорогу вдоль Коларовского тракта в рамках строительства развязки на Южной

Проезжую часть на Богашевском тракте в Томске в рамках строительства транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Томск – Тайга планируют расширить до шести полос. Работы должны завершить к 2022 году.

Напомним, транспортный узел в районе Мокрушинского переезда в Томске является одним из самых сложных в областном центре. Он включает в себя железную дорогу с регулируемым железнодорожным переездом на 78-м километре железной дороги Тайга – Томск и объединяет улицы Красноармейскую, 19 Гвардейской Дивизии, Мокрушина и Нефтяную, а также две автомобильные дороги — Богашевский и Коларовский тракты. Общая стоимость проекта по строительству транспортной развязки с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре — ранее оценивалась в 1,8 миллиарда рублей. Сейчас она увеличилась до 1,91 миллиарда рублей.





В 2017 году в Томске началось строительство развязки. Победителем аукциона на первый этап работ стала компания «Консалтингстройинвест». Первый этап «Консалтингстройинвест» завершила в октябре 2017 года. Компания организовала кольцевое движение с выходом на улицу Континентальную, расширила дорогу до четырех полос от Южного кладбища до будущего кольца. В прошлом году федеральный центр инвестировал в этот проект 100 миллионов рублей.





В 2018 году власти профинансировали устройство эстакады будущей двухуровневой развязки на Богашевском тракте в районе, где запланирован прокол под железной дорогой. На строительство шестиполосной дороги на Богашевском тракте необходимо 700 миллионов рублей, 500 миллионов из которых будут направлены из областного бюджета.





В 2019 году на работы будет выделено 200 млн рублей. На эти деньги будет построена дорога вдоль Коларовского тракта от будущего путепровода до площади Транспортной. Дома, стоящие вблизи строительства дороги, будут выкуплены у владельцев и снесены.