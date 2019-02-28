В 2019 году на благоустройство Лагерного сада потратят 78 млн рублей
В 2019 году на благоустройство и озеленение мемориальной части Лагерного сада направят 78 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска. По словам Ивана Кляйна, деньги на работы выделят не только из городского бюджета.
По проекту благоустройства Лагерного сада предусмотрена замена тротуарной плитки, обустройство бордюров из гранита по периметру центральной аллеи. Разработчики также предложили заменить несущие конструкции стел, отремонтировать монумент, ступени, бордюры и улучшить систему освещения.
Специалисты компании «Зеленстрой» предложили высадить на центральной аллее Лагерного сада декоративные кустарники и вечнозеленые растения. Кустарниками, постриженными в форме шаров, предложили дополнить аллею по направлению от мемориала к реке.
Мэр города Иван Кляйн обратился к социальным партнерам муниципалитета с просьбой о помощи в благоустройстве Лагерного сада. В частности, ТЭМЗ городские власти попросили отремонтировать оборудование Вечного огня.
Сохранить память томичей о своих земляках, павших на полях войны – наша святая обязанность, — цитирует Ивана Кляйна пресс-служба мэрии. — К юбилею Победы в Томске должно появиться обновленное общественное пространство, комфортное и безопасное.
Озеленение Лагерного сада начнется в августе, а завершиться работы по благоустройству должны до 1 сентября 2019 года.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?