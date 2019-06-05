В 2018 году волонтеры «Лизы Алерт» нашли 178 человек, пропавших в Томской области

В 2018 году в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Томске поступило 312 заявлений о пропаже. Из них 178 человек удалось найти живыми, 25 погибли, поиск девяти продолжается до сих пор, рассказал командир отряда Евгений Калиниченко на пресс-конференции, прошедшей в РИА Томск.

По словам замначальника отдела Управления уголовного розыска регионального УМВД Сергея Пивнева, людям иногда удобнее сообщить о пропаже человека в интернете, а уже потом обратиться с заявлением в полицию. Он подчеркнул, что информация о том, что к поиску приступают спустя трое суток после исчезновения — миф, так как к поисковым мероприятиям приступают незамедлительно.





Поиск людей происходит поэтапно. При поступлении заявления о без вести пропавшем человеке в отряд «Лиза Алерт» сразу начинают искать ребенка или человека, который потерялся на природе. Поиск остальных пропавших будет осуществляться только при наличии заявления в полицию. Далее собирается информация для ориентировок, а потом добровольцы выезжают на поиски.





По статистике УМВД, чаще всего теряются несовершеннолетние. Из полученных за пять месяцев 354 обращений 192 пропавших — дети. Люди от 35 до 55 лет исчезают по разным причинам — это может быть наркотическая или алкогольная зависимость. Доля случаев криминального исчезновения очень мала.





Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан 14 октября 2010 года, а в Томске появился в августе 2014 года. По словам Евгения Калиниченко, добровольцем отряда может стать любой человек. Когда волонтер попадает в отряд, его обучают ориентированию, навигации, правильному оказанию первой медицинской помощи. «Лиза Алерт» помогает 24 часа в сутки. За время существования томский отряд наладил взаимодействие с МЧС, полицией и поисково-спасательной службой.