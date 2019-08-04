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04 августа,
2019
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Уволенный за срыв мусорной реформы чиновник стал замглавы администрации Северска

Влад Карпов
Влад Карпов
20 часов назад

Чиновник Роман Мазур, уволенный губернатором Жвачкиным за срыв мусорной реформы с поста начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, стал заместителем главы администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил местный активист Владимир Петров. Он рассказал ТВ2, что узнал о назначении после того, как его в качестве организатора митинга пригласили на встречу с Мазуром. 

Уволенный за срыв мусорной реформы чиновник стал замглавы администрации Северска

Сейчас Мазур, согласно сайту администрации Северска, действительно занимает этот пост, хотя новость о его назначении на сайте не появлялась. До того как стать главой департамента природных ресурсов, чиновник уже работал в Северске: сначала в качестве депутата Гордумы, а затем на должности замглавы администрации по капитальному строительству.

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