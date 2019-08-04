Уволенный за срыв мусорной реформы чиновник стал замглавы администрации Северска

Чиновник Роман Мазур, уволенный губернатором Жвачкиным за срыв мусорной реформы с поста начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, стал заместителем главы администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил местный активист Владимир Петров. Он рассказал ТВ2, что узнал о назначении после того, как его в качестве организатора митинга пригласили на встречу с Мазуром.