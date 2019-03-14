Установку памятника Иосифу Сталину согласовали в Новосибирске

Одиннадцать человек проголосовало за, три против, один воздержался, — сообщил корреспонденту НГС руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк. — Вопрос решен. Теперь дело только за строительными работами. Эти обязательства взяла на себя КПРФ.

Установить бюст планируют ко Дню Победы 9 мая. По бокам от бюста разместят хвалебные таблички с цитатами Сталина или посвященными ему стихами.





Вопрос о месте размещения памятнику Иосифу Сталину в Новосибирске обсуждали несколько лет. В 2018 году мэрия на своем официальном сайте предлагала горожанам выбрать место для установки памятника Иосифу Сталину. Рассматривались три варианта: один в центре, на главной улице, и два других в отдаленном районе.





Ответ, что памятник не нужен вообще, в электронном опросе не был предусмотрен. Также в 2018 году против установки памятника запускали петицию. Под ее текстом подписались более трех тысяч человек.