Усова, Елизаровых и Пушкина: где в 2020 году в Томске планируется ремонт улиц

Мэрия Томска обнародовала предварительный список улиц, где в 2020 году планируется ремонт. Так, работы на всю ширину проезжей части планируются на улице Елизаровых (от ул. Шевченко до пл. Южной), Пушкина (от пл. Соляной до ул. Рабочей, включая транспортную развязку и путепровод), Артема, Косарева, Пролетарской (от пр. Ленина до реки), Профсоюзной, Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского), 79-й Гв. Дивизии и на пр. Ленина (от ул. Герцена до ул. А. Беленца).

В этом году на ремонт дорог в Томске будет выделено более 600 млн рублей (300 млн муниципалитет, 84 млн область, 218 млн федерация). На всю ширину проезжей части отремонтированы Иркутский тракт, ул. Усова, ул. Смирнова, ул. Мичурина, ул. Б. Подгорная и пр. Ленина (от Лагерного сада до площади Ленина).





В совокупности в 2019 году в Томске отремонтируют 500 тысяч кв. м дорог и 30 тысяч кв. м тротуаров.





План ремонта улиц на 2021-2022 годы будет определяться с учетом мнения горожан. При этом, как отмечается в прогнозе социально-экономического развития города, строительство новых дорог на ближайшие десять лет не запланировано.





«В долгосрочной перспективе приоритетными проектами города Томска в сфере дорожного хозяйства будут являться строительство скоростных автомобильных дорог общего пользования «Томск – Тайга» и «Томск – Мариинск», строительство развязки в районе пл. Транспортной, строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км, реконструкция Степановского переезда, строительство левобережной объездной дороги, строительство Северной широтной автомобильной дороги, реализация проектов создания скоростных железных и автомобильных дорог между Барнаулом, Новосибирском, Томском и Кемерово. Развитие транспортной инфраструктуры предполагает также капитальный ремонт Коммунального моста, пр. Ленина и других крупных транспортных артерий города», — отмечается в документе.