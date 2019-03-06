Усиление ветра и небольшой снег ожидаются в эти выходные в Томске

Восьмого марта в Томскую область придет холодный фронт, — рассказала Светлана Рюхтина. — Температура ночью в регионе ожидается до -7°С, в северных района до -13°С. Дневная температура составит от -1 до -6°С. В Томске ночью мы прогнозируем от -2...-4°С, днем — от 0 до +2°С. Девятого марта по области ночью ожидается -8… -13°С, в северных районах до -18°С. В Томске будет -8… -10°С ночью и от -1 до -3°С днем. Также прогнозируются небольшие осадки в виде снега.