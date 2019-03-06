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06 марта,
2019
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Усиление ветра и небольшой снег ожидаются в эти выходные в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Усиление ветра и небольшие осадки ожидаются в эти выходные в Томске. Об этом рассказала ТВ2 начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина. 

Усиление ветра и небольшой снег ожидаются в эти выходные в Томске

Восьмого марта в Томскую область придет холодный фронт, — рассказала Светлана Рюхтина. — Температура ночью в регионе ожидается до -7°С, в северных района до -13°С. Дневная температура составит от -1 до -6°С. В Томске ночью мы прогнозируем от -2...-4°С, днем — от 0 до +2°С. Девятого марта по области ночью ожидается -8… -13°С, в северных районах до -18°С. В Томске будет -8… -10°С ночью и от -1 до -3°С днем. Также прогнозируются небольшие осадки в виде снега.

Глава областного отдела метеорологии добавила, что восьмого марта возможно усиление ветра до 18-23 м/с, девятого марта — до 15 м/с. 

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