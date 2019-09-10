Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов

Ушел из жизни наш коллега телевизионный оператор Кирилл Андронов. Он долгое время работал с нами на ТВ2. Был из тех операторов, у которых оптическая ось проходит через сердце. Понимал журналиста с полуслова, часто мог подсказать репортеру то важное в истории, чего тот сам не видел. Был умен, начитан и очень любил свою работу. Когда ему стало тесновато в Томске, перебрался в столицу, и его уровня профессионализма, конечно, с лихвой хватило для работы на федеральном ТВ. Более десятка лет он боролся с тяжелейшей онкологией. Боролся храбро. И до последних дней продолжал работать.