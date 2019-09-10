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10 сентября,
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Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов

ТВ2
ТВ2
30 минут назад
Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов
Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов
Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов
Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов
Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов
Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов
Ушел из жизни наш коллега Кирилл Андронов

Ушел из жизни наш коллега телевизионный оператор Кирилл Андронов. Он долгое время работал с нами на ТВ2. Был из тех операторов, у которых оптическая ось проходит через сердце. Понимал журналиста с полуслова, часто мог подсказать репортеру то важное в истории, чего тот сам не видел. Был умен, начитан и очень любил свою работу. Когда ему стало тесновато в Томске, перебрался в столицу, и его уровня профессионализма, конечно, с лихвой хватило для работы на федеральном ТВ. Более десятка лет он боролся с тяжелейшей онкологией. Боролся храбро. И до последних дней продолжал работать.

Сюжет Вячеслава Николаева и Кирилла Андронова, снятый во время революции в Киргизии в 2005 году.

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