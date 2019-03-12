Уровень безработицы в Томской области выше, чем в среднем по России
Показатель общей безработицы в регионе сохранился на уровне показателя 2017 года — 6,3%, что выше, чем средний российский показатель — 4,8%.
Об этом журналистам рассказала начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. Она отметила, что в 2018 году отмечалась тенденция снижения общего уровня безработицы. Сейчас Томская область занимает 4 место в СФО по этому показателю, средний в Сибири уровень безработицы — 6,7%.
По данным выборочных исследований рабочей силы, самый низкий уровень безработицы в регионе фиксировался в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года — 4,8%. На январь 2019 года в Томской области официально зарегистрированы как безработные 7 029 граждан, это почти на тысячу человек меньше, чем год назад.
«Среди муниципальных образований Томской области самый низкий уровень регистрируемой безработицы отмечен в городах Стрежевом (0,5%), Томске (0,7%), Асиновском и Томском районах (по 0,9%). Самые высокие уровень зафиксирован в Зырянском, Тегульдетском (по 4,3%) и Бакчарском (4,0%) районах», — сообщила глава департамента.
При этом наибольшую потребность в кадрах испытывают сферы образования (12,8%), обрабатывающие производства (11,6%), строительства (10,1%), здравоохранения (8,4%), государственного управления (7,7%), а также сельского хозяйства, охоты и рыболовства, сферы транспортировки и хранения.
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