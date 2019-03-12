Уровень безработицы в Томской области выше, чем в среднем по России

Показатель общей безработицы в регионе сохранился на уровне показателя 2017 года — 6,3%, что выше, чем средний российский показатель — 4,8%.





Об этом журналистам рассказала начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. Она отметила, что в 2018 году отмечалась тенденция снижения общего уровня безработицы. Сейчас Томская область занимает 4 место в СФО по этому показателю, средний в Сибири уровень безработицы — 6,7%.





По данным выборочных исследований рабочей силы, самый низкий уровень безработицы в регионе фиксировался в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года — 4,8%. На январь 2019 года в Томской области официально зарегистрированы как безработные 7 029 граждан, это почти на тысячу человек меньше, чем год назад.