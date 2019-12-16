«Урбаника» оценила, насколько комфортно жить в Томске

Институт территориального развития «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе. Томск занял в рейтинге 32 место.

Первое место занял Краснодар (75,7 баллов из 100). Город набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами. В первую пятерку вошли также Сургут (Ханты-Мансийский АО), Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.







Кемерово заняло восьмое место по соседству с Братском (9 место). Третьим наиболее благоприятным по показателям качества развития городской среды и стоимости жизни в Сибирском федеральном округе стал Красноярск (15 место). Тогда как Омск и Абакан расположились ниже 80 строчки рейтинга, а Бийск и вовсе оказался на 99 месте.

