«Урбаника» оценила, насколько комфортно жить в Томске

Институт территориального развития «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе. Томск занял в рейтинге 32 место.
Первое место занял Краснодар (75,7 баллов из 100). Город набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.
В первую пятерку вошли также Сургут (Ханты-Мансийский АО), Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.
Кемерово заняло восьмое место по соседству с Братском (9 место). Третьим наиболее благоприятным по показателям качества развития городской среды и стоимости жизни в Сибирском федеральном округе стал Красноярск (15 место). Тогда как Омск и Абакан расположились ниже 80 строчки рейтинга, а Бийск и вовсе оказался на 99 месте.
«Сибирь как регион огромен и неоднороден, и города на его территории очень разные. Есть успешные промышленные города, в которых низкое качество среды компенсируется низкой относительно доходов стоимостью жизни, к ним относятся Кемерово и Братск. В других промышленных городах региона даже низкая стоимость жизни не компенсирует некоторые важные показатели вроде экологической обстановки, среди них — Новокузнецк (57 место), Прокопьевск (63 место). Вместе с тем в СФО есть мегаполисы и крупные региональные центры, где показатели стоимости и качества среды сбалансированы и находятся на достойном уровне – это, прежде всего, Красноярск (15 место), и отчасти – Иркутск (25 место) и Томск (32 место)», – делится результатами исследования управляющий партнер Института территориального планирования «Урбаника», один из авторов рейтинга Федор Коньков.
На среднем уровне развития в регионе находится Новосибирск (46 место), ниже среднего уровня – Омск (84 место), Барнаул (86 место) и Абакан (88 место). Заметно отстает по всем показателям Бийск (99 место). Эксперты «Урбаники» связывают это с характером развития региона в XX веке: в ходе индустриализации страны ее промышленное освоение двигалось с запада на восток, поэтому города, расположенные западнее, до сих пор остаются в более выгодном положении.