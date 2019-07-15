Уральские бизнесмены вывели через Томск 28 млн рублей за рубеж

Сотрудники Томской таможни совместно с региональной налоговой службой раскрыли схему вывода 28 млн рублей через томскую фирму в Киргизию, сообщает ведомство на своем сайте.





Как сообщают в таможне, схему придумали челябинские предприниматели. Бизнес они вели на Урале, но купили в Томске фирму, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила.





«Используя томскую фирму, мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. Счета для нее они открывали в банках разных городов, в том числе Екатеринбурга, Новосибирска. Деньги за товары «фирмам-поставщикам» из Киргизии переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удаленно», — говорится в сообщении.





При этом договоры поставки заключались не от имени фактического руководителя, а от имени прежнего директора, который не принимал участия в бизнесе с 2015 года. Так с использованием подложных документов деньги переводились на адреса киргизских фирм.





«Реально товары, указанные в семи заключенных договорах - женская, детская, мужская обувь из искусственной кожи, хлопчатобумажный трикотаж, текстиль (в том числе производства КНР), сплав свинца в чушках (слитках), – поставлены не были. Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы, как того требует валютное законодательство РФ», — добавили в ведомстве.





Отметим, по информации таможни, в апреле и июне 2019 года возбуждено семь уголовных за вывод денег на зарубежные счета в крупном размере. Крупной считается сумма незаконно переведенных денег в течение одного года от 9 до 45 миллионов рублей.