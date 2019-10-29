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29 октября,
2019
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Ураганный ветер в Томской области: закрытая переправа, упавшие провода и отсутствие света

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ураганный ветер бушует в Томской области. По прогнозам синоптиков, его скорость может достигать 27 м/с. Сотрудники МЧС просят томичей быть осторожными и соблюдать технику безопасности. 

На улице Мокрушина на капитальный гараж упало дерево. Также очевидцы говорят, что на Мокрушина упала стойка для продуктов рядом с овощным ларьком. 

Ураганный ветер в Томской области: закрытая переправа, упавшие провода и отсутствие света
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

В соцсетях томичи сообщают об упавших проводах. Так, они упали на пересечении улиц Лебедева и Красноармейской. 

По данным регионального МЧС, из-за сильного ветра паромная переправа через реку Обь у Колпашева закрыта до улучшения погодных условий.


Прокуратура отмечает, что сегодня около 4 часов утра в результате аварии на подстанции в Кедровом без света остались 10 многоквартирных домов, а также медицинский центр – филиал ОГБУЗ «Бакчарская районная больница». Подача электричества была восстановлена через 4 с половиной часа. На протяжении этого времени электроснабжение медицинского центра осуществлялось от резервного электрогенератора. 


По факту отключения электроснабжения прокуратура Кедрового начала проверку. 


В «Россетях» отмечают, что причиной отключения стал ураганный ветер. В данный момент на подстанции идут восстановительные работы, в которых задействован весь персонал Кедровского сетевого участка «Россети Томск».


«Со вчерашнего дня, 28 октября, компания переведена в режим повышенной готовности. Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, ситуация находится под полным контролем энергетиков», — подчеркивают в компании.

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