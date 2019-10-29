Ураганный ветер в Томской области: закрытая переправа, упавшие провода и отсутствие света

Ураганный ветер бушует в Томской области. По прогнозам синоптиков, его скорость может достигать 27 м/с. Сотрудники МЧС просят томичей быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

На улице Мокрушина на капитальный гараж упало дерево. Также очевидцы говорят, что на Мокрушина упала стойка для продуктов рядом с овощным ларьком.

В соцсетях томичи сообщают об упавших проводах. Так, они упали на пересечении улиц Лебедева и Красноармейской.

По данным регионального МЧС, из-за сильного ветра паромная переправа через реку Обь у Колпашева закрыта до улучшения погодных условий.





Прокуратура отмечает, что сегодня около 4 часов утра в результате аварии на подстанции в Кедровом без света остались 10 многоквартирных домов, а также медицинский центр – филиал ОГБУЗ «Бакчарская районная больница». Подача электричества была восстановлена через 4 с половиной часа. На протяжении этого времени электроснабжение медицинского центра осуществлялось от резервного электрогенератора.





По факту отключения электроснабжения прокуратура Кедрового начала проверку.





В «Россетях» отмечают, что причиной отключения стал ураганный ветер. В данный момент на подстанции идут восстановительные работы, в которых задействован весь персонал Кедровского сетевого участка «Россети Томск».



«Со вчерашнего дня, 28 октября, компания переведена в режим повышенной готовности. Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, ситуация находится под полным контролем энергетиков», — подчеркивают в компании.