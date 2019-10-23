Упадет или не упадет? В Томске обсудили судьбу церкви в Нагорном Иштане
Как спасти уникальную церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане? Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) решило собрать экспертов и общественников за круглым столом, чтобы найти ответ на этот непростой вопрос.
Деревянная церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла была возведена в 1864 году на высоком крутом берегу Томи. Через несколько лет она сгорела во время пожара, но в 1872 году была полностью восстановлена. Церковь, построенная в псевдорусском архитектурном стиле, и сегодня дорога местным жителям и томичам.
Сейчас старейший деревянный храм на территории Томской области имеет статус памятника архитектуры регионального значения и остро нуждается в реставрации. И мы его можем потерять из-за оползней. Обрыв все ближе. Остро стоит вопрос, что делать. Как спасти храм?
Председатель Томского отделения ВООПИиК Мария Бокова рассказала, что в последнее время многие считают, что церковь надо перенести из Нагорного Иштана в Томск, и попросила высказаться на эту тему участников круглого стола.
Настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Северске, протоиерей Дмитрий Сергеев рассказал, что отношение к церкви у православных благоговейное, потому что храм – это не только дом молитвы, но и место, где совершается таинство.
«Мы верим, что где храм находится, там особым образом и присутствует сила божия и ангел. И даже если храма этого нет, то все равно особая благодать на этом месте есть, — рассказал отец Дмитрий. — А если храм сохранился, то, конечно, надо его реставрировать». Отец Дмитрий предложил поставить кружки в храмах на сбор средств для восстановления деревянной церкви.
Заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Лариса Романова напомнила, что церковь в Нагорном Иштане стала героиней «Сибириады» Андрона Кончаловского в 70-х годах.
«Я думаю, что эта церковь была не случайно выбрана. Похожие церкви можно найти и в других деревнях, но такого удивительного места, как в Нагорном Иштане, нигде больше нет. Поэтому и невозможно представить эту церковь в другом месте. В реставрации, в сохранении культурного наследия есть жесткие правила, когда памятник может быть перенесен со своего места только тогда, когда он не может быть там сохранен. Например, когда создавали гидроэлектростанции и затапливали целые деревни. Но у нас не тот случай», — считает Лариса Романова.
Заведующая кафедрой ТГАСУ рассказала, что наблюдает за церковью в Нагорном Иштане с 1979 года. Во времена губернатора Виктора Кресса, который был обеспокоен судьбой этого храма, специалисты-реставраторы регулярно обследовали его. И когда Лариса Степанова осматривала памятник архитектуры в этом году, то никаких радикальных процессов в грунте она не заметила.
«Церковь не имеет никаких деформаций, которые бы говорили о том, что идут какие-то серьезные геологические процессы. Склон немножко обваливается, но это проблема решаемая. Поэтому вести речь о переносе церкви неправильно. Это место святое, и просто так куда-то переносить храм нельзя», — заключила реставратор.
Представитель «Сибспецпроектреставрации» Елена Евсеева согласна с мнением Ларисы Романовой, что фундамент церкви не имеет какой-то деформации, свидетельствующей о крене или подвижке в грунтах. В плохом состоянии церковь находится из-за отсутствия хорошей кровли. На крыше прохудилось железо, стыки в кровле оказались незащищенными, и из-за промокания церковь складывается вовнутрь, рассказала Елена Евсеева. По ее мнению, перевоз церкви может ее погубить окончательно. И нет веских оснований для того, чтобы министерство культуры приняло такое решение и согласилось на перенос.
В свою очередь председатель Томского отделения ВООПИиК Мария Бокова сообщила, что по данным комитета по охране объектов культурного наследия, который проводил с экспертами обследования в Нагорном Иштане, идут очень сложные геологические процессы, намечается новая линия отрыва берега рядом с захоронениями неподалеку от церкви. К сожалению, глава комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина не пришла на заседание круглого стола и поэтому узнать, что за эксперты проводили исследование берега и увидеть их заключение не удалось. В свою очередь ВООПИиК привлек к изучению процессов в Нагорном Иштане гидрогеологов Любовь Солоницкую и Владимира Безходарнова. Они согласились с тем, что проблема обрушения берега существует, но вряд ли это произойдет в ближайшие сто лет. Поэтому Томское отделение ВООПИиК считает, что надо вести борьбу с оврагом, отсыпать откос щебнем и укреплять береговую полосу газоном и кустарником. Но вместе с тем и заняться реставрацией самой церкви Петра и Павла в Нагорном Иштане. Подготовка к восстановлению храма была начата уже этой осенью.
В рамках программы «Волонтеры культуры» Томским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры силами добровольцев была полностью выкошена сорная трава, убран многолетний мусор, проведен комплекс мероприятий по восстановлению сохранившихся могил, восстановлена церковная ограда с калиткой, демонтирован и убран с территории церкви сгнивший железный вагончик.
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