Упадет или не упадет? 80-летняя бабушка боится спать в доме по Советской, 106
«Моя бабушка исправно платит за все коммунальные услуги. Она живет по адресу Советская, 106. У нее протекала крыша, и она боится, что может рухнуть потолок. Дом очень аварийный, и половина его уже обрушилась. Развалины в центре города, и никому нет дела до этого», — написал в редакцию ТВ2 Василий Алексеевич Кузнецов.
Дом по Советской, 106 — военный госпиталь Св. Пантелеймона с домовой церковью. Он был исключен из программы «Сохранение деревянного зодчества» в 2014 году, чтобы не мешать застройке квартала высотными зданиями. Тогда же было внесено изменение в постановление о признании этого дома аварийным: формулировка «аварийный и подлежащий реконструкции» была заменена на «аварийный и подлежащий сносу».
Пять лет людям обещают, что дом будет расселен. За это время половина дома обрушилась, кому-то удалось переехать по судебному решению. 80-летняя Мария Ильинична Кузнецова продолжает ждать. И все бы ничего, но в этом году потекла крыша и теперь она переживает, что на нее рухнет потолок. Тем более что в соседней квартире потолок уже посыпался, и именно из этого жилья выехала по судебному решению соседка.
Это семейное общежитие Политехнического университета, — рассказывает Мария Ильинична. — Половина нашего дома высудили себе квартиры. Нас здесь осталось всего десять семей. Вот рядом со мной расселенная 24-я квартира, в ней все с потолка бежит. Если там обвалится потолок, то и вниз все рухнет. Полы тоже старые. Здесь нужно половину крыши менять. Карниз сопрел, и под него вся вода бежит. И у меня по окну и по стене, как только дождь, то вода бежит. Сейчас замерзло все, но весной, когда оттает, то может упасть потолок. Снесут дом или не снесут — мы не знаем. Этому дому больше ста лет, здесь все прогнило.
Мария Ильинична всю жизнь проработала техничкой в Политехническом институте, 29 лет — с 1971 по 2000 год. Сейчас на пенсии, живет с собакой. Дочь и сын умерли, помогают взрослые внуки.
«В УК «Кировский массив» мне сказали: идите, обращайтесь в суд. Я здесь живу с 1971 года, копейка в копейку плачу за коммунальные услуги. У меня в жизни никогда задолженности не было. Почему я должна что-то через суд требовать? У меня пенсия 13 500, и из нее за квартиру я плачу 3800 рублей. ЖЭУ плачу по 500 рублей. За что плачу? Крыша течет», — жалуется нам Мария Ильинична.
Внук Василий рассказал, что связывался с УК «Кировский массив» по поводу крыши.
«Работники приехали и сказали, что на крышу надо натянуть пленку. Уехали и больше не возвращались. Но там пленка не поможет, потому что карниз сгнил и вода бежит по стене и окну», — рассказал Василий.
С директором УК «Кировский массив» Максимом Владимировичем Гензе редакции ТВ2 связаться не удалось. Диспетчер говорит, что на месте директора можно застать только в 8.30 утра. Где он проводит остальное время, диспетчер не знает. На оставленный телефон журналиста Максим Гензе не перезвонил.
В мэрии ТВ2 сообщили, что дом находится в федеральной программе по расселению и, возможно, его расселение завершат уже в этом году. Но точных гарантий нет.
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