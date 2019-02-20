Универсиада животворящая: как в Красноярске срубленные елки садят

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Красноярск готовится к Универсиаде, которая пройдет со 2 по 19 марта. Жители города с удивлением замечают чистые автобусы, белый, а не черный снег, и елки, которые воткнули в землю.

15 февраля жители Красноярска увидели, как рабочие «сажают» в снег срубленные ёлки. В сугробы воткнуты обрезки металлических труб, в эти капсулы рабочие и заталкивают стволы.

Местная жительница Наталья Подоляк, которая входит в Общественный совет Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, написала обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Пресс-служба мэрии оперативно прокомментировать происходящее не смогла.

16 февраля красноярцы заметили, что в город привезли не только елки, но и снег.

Перед Универсиадой жителям раздали и специальный бездымный уголь. Так власти хотели уменьшить загрязнение атмосферы и не допустить введения режима «черного неба».

Жителям же этот уголь не понравился. Они рассказали, что он тлеет, а не горит, а потому тепла дает мало. Под обычную печь не рассчитан, да и стоит дороже.

А вот что еще замечают жители города.