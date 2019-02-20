Добрые новости
20 февраля,
2019
3
фото
Новости

Универсиада животворящая: как в Красноярске срубленные елки садят

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
1 час назад

Красноярск готовится к Универсиаде, которая пройдет со 2 по 19 марта. Жители города с удивлением замечают чистые автобусы, белый, а не черный снег, и елки, которые воткнули в землю.

15 февраля жители Красноярска увидели, как рабочие «сажают» в снег срубленные ёлки. В сугробы воткнуты обрезки металлических труб, в эти капсулы рабочие и заталкивают стволы.

Местная жительница Наталья Подоляк, которая входит в Общественный совет Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, написала обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Пресс-служба мэрии оперативно прокомментировать происходящее не смогла.

16 февраля красноярцы заметили, что в город привезли не только елки, но и снег.

Перед Универсиадой жителям раздали и специальный бездымный уголь. Так власти хотели уменьшить загрязнение атмосферы и не допустить введения режима «черного неба».

Универсиада животворящая: как в Красноярске срубленные елки садят

Жителям же этот уголь не понравился. Они рассказали, что он тлеет, а не горит, а потому тепла дает мало. Под обычную печь не рассчитан, да и стоит дороже.

А вот что еще замечают жители города.

Универсиада животворящая: как в Красноярске срубленные елки садят

Но самое главное, не забывать ставить лайки в постах про Универсиаду.

Универсиада животворящая: как в Красноярске срубленные елки садят
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.