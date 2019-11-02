УМВД: водитель, въехавший в людей на остановке, был без прав

У водителя автомобиля Renault Logan, который утром 1 ноября въехал в толпу людей на проспекте Фрунзе, не было прав, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на проспекте Фрунзе утром 1 ноября. Иномарка сбила трех пешеходов и врезалась в припаркованный автомобиль, который от удара выкатился на дорогу и врезался в автобус. В результате ДТП погибла женщина и пять человек обратились в больницу. Двое остаются там до сих пор.

По уточненным данным, водитель автомобиля Renault Logan был без прав. Сотрудники полиции составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Ранее данный водитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.





Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 66-44-22, 794-715, либо обращаться лично по адресу город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 404.

