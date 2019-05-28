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28 мая,
2019
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УМВД: В Томске задержали главного «вора в законе»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томские полицейские задержали «вора в законе», занимающего высшее положение в преступной иерархии региона, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В задержании также участвовали сотрудники Росгвардии. 


В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Теперь подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии. По решению суда он находится под стражей.


Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как «Коля Томский». Статус «вора в законе» он получил в 2013 году.

Напомним, статья  «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в этом году по предложению президента страны Владимира Путина. По мнению президента, криминальные авторитеты могли избегать ответственности «благодаря своему положению».


«При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — отмечалось в пояснительной записке.


Закон вступил в силу 1 апреля. Еще до его вступления, по информации СМИ, «воры в законе» начали спешно уезжать из России.

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