УМВД: В Томске задержали главного «вора в законе»

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Теперь подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии. По решению суда он находится под стражей.

Томские полицейские задержали «вора в законе», занимающего высшее положение в преступной иерархии региона, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В задержании также участвовали сотрудники Росгвардии.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как «Коля Томский». Статус «вора в законе» он получил в 2013 году.

Напомним, статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в этом году по предложению президента страны Владимира Путина. По мнению президента, криминальные авторитеты могли избегать ответственности «благодаря своему положению».





«При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — отмечалось в пояснительной записке.





Закон вступил в силу 1 апреля. Еще до его вступления, по информации СМИ, «воры в законе» начали спешно уезжать из России.