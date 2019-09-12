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12 сентября,
2019
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Новости

УМВД рассказало подробности ДТП на Комсомольском

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В полиции рассказали подробности ДТП, которое накануне произошло на проспекте Комсомольском. По информации ведомства, за рулем ВАЗа был несовершеннолетний подросток.

УМВД рассказало подробности ДТП на Комсомольском
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Накануне ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. По информации регионального УМВД, за рулем ВАЗа был 16-летний водитель, который не справился с управлением.


«Автомобиль ВАЗ наехал на бордюрный камень разделительной полосы, пересек ее, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречными автомобилями Lada Priora и Honda Civic. После столкновения осколки от автомобилей ВАЗ и Lada Priora повредили проезжающий мимо автомобиль Honda Fit», — говорится в сообщении.


В результате происшествия травмированы водитель, три 17-летних пассажира автомобиля ВАЗ, а так же 36-летняя женщина-водитель автомобиля Honda Civic и 44-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Priora. В департаменте здравоохранения рассказали, что в больнице остаются четверо пострадавших. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

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