УМВД рассказало подробности ДТП на Комсомольском

В полиции рассказали подробности ДТП, которое накануне произошло на проспекте Комсомольском. По информации ведомства, за рулем ВАЗа был несовершеннолетний подросток.

Накануне ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. По информации регионального УМВД, за рулем ВАЗа был 16-летний водитель, который не справился с управлением.





«Автомобиль ВАЗ наехал на бордюрный камень разделительной полосы, пересек ее, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречными автомобилями Lada Priora и Honda Civic. После столкновения осколки от автомобилей ВАЗ и Lada Priora повредили проезжающий мимо автомобиль Honda Fit», — говорится в сообщении.





В результате происшествия травмированы водитель, три 17-летних пассажира автомобиля ВАЗ, а так же 36-летняя женщина-водитель автомобиля Honda Civic и 44-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Priora. В департаменте здравоохранения рассказали, что в больнице остаются четверо пострадавших. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.