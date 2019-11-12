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12 ноября,
2019
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Новости

УМВД: Два человека погибли в ДТП с КамАЗом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Два человека, по предварительным данным, погибли в аварии на трассе Новомихайловка — Итатка, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

УМВД: Два человека погибли в ДТП с КамАЗом
Фото: пресс-служба регионального УМВД

Информация о ДТП поступила в дежурную часть около 17 часов 47 минут. В Томском районе на дороге Новомихайловка — Итатка столкнулись автомобиль УАЗ и КамАЗ.


По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли. На месте столкновения работают сотрудники полиции.


Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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