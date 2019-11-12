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УМВД: Два человека погибли в ДТП с КамАЗом
2 часа назад
Два человека, по предварительным данным, погибли в аварии на трассе Новомихайловка — Итатка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Информация о ДТП поступила в дежурную часть около 17 часов 47 минут. В Томском районе на дороге Новомихайловка — Итатка столкнулись автомобиль УАЗ и КамАЗ.
По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли. На месте столкновения работают сотрудники полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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