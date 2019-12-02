Умер томский журналист Александр Красноперов

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Сегодня ушел из жизни известный томский журналист Александр Красноперов. Он проработал в различных томских медиа около трех десятков лет. Как репортер, политический и экономический обозреватель, очеркист, редактор. Был главным редактором «Томского вестника», заместителем главного редактора «Томских новостей». После смены «белым домом» в 2013 году менеджмента ТН уволился из газеты, пришел работать на ТВ2. Стал автором и ведущим программы «Ближе к делу». После уничтожения в 2015-м телекомпании ТВ2 штатно в медиа уже не работал. Время от времени писал для Агентства новостей ТВ2 колонки.

Фото: Наталья Лязгина

Виктор Мучник, главный редактор ТВ2: «Я знал Сашу давно. Он из яркого поколения, которое пришло в медиа в начале 90-х. Из тех людей в профессии уже почти никого и не осталось сейчас. И по-человечески себя не многие сохранили. Саша был очень глубоким и очень профессиональным журналистом. Я это всегда про него знал. Был очень внимательным его читателем. Случилось и поработать вместе. После разгрома старой профессиональной редакции «Томских новостей» я позвал его на ТВ2. Он пришел, газетчик до мозга костей, на ТВ2, ничего про телевидение почти не зная. И я в очередной раз оценил его профессионализм. Новую для себя профессию он освоил очень быстро. И делал программу блестяще. Жаль, что недолго. ТВ2 уничтожили, и Саша потерял работу снова. Про это про все он как-то колонку у нас на сайте написал. Очень горькую. Саша был безукоризненно порядочным человеком и очень серьезным профессионалом. Его масштабу нынешнее томское медиапространство не соответствовало. В последнее время он писал небольшие заметки в Фейсбук. Про историю, про деревню, про жизнь. Писал, как всегда, хорошо. Я надеялся, что из этого книжка сложится у него. Горько».

Ольга Дубровская, главный редактор «Афонтово»(Красноярск): «Саша, Саша! Мы как-то все время ходили вокруг да около в томской журналистике… И вот проект «Ближе к делу» на ТВ2. Опытный ведущий Сергей Колотовкин, я, хоть и не опытный ведущий, но уже вполне себе телевизионщик, и он… Саша Красноперов! Категорически нетелевизионный, потому что категорический содержательный. Телевизор – это же картинка. А о картинке он никогда не думал. Уверена, Саша всегда думал не о том, как, а о том, что… И как он учился здороваться на камеру… Как он учился отсматривать и сокращать записанные интервью… Как брал их домой и дорабатывал! Как обживался в непривычных рубашках… Подобное восхищение у меня вызывал фотограф томского вестника Александр Васильев. Он был очень пожилой человек, но при этом искренне любящий свою профессию. Когда в фотографию пришли новые технологии, он не испугался, вник, научился, потому что профессию свою любил больше всего на свете. Вот так и Саша. Конечно, он моложе… Но все-таки всю жизнь в газете, а тут вдруг - на тебе! – ведущий на ТВ2… Но главное – в профессии. Это важно для было для него. А его постоянные рассказы про маму?! Вы их помните? Это же литература. Хорошая литература. Мы всей редакцией, кажется, были знакомы с его мамой. Переживали, когда она болела. Смеялись, когда он цитировал ее непередаваемые шутки… Саша - весь про содержание. Весь! Был… И это грустно невыразимо…»

Аркадий Майофис, основатель ТВ2: «Мы вместе учились в университете. И вместе работали. Он стал одним из лучших в профессии. Честный, деликатный, умный, с прекрасным чувством слова. Человек чести. Таким не по пути с нынешним паскудным режимом. Сидел без дела, трогательно заботился о маме, грустил. Мы были на связи. Жуткая новость. Плохо! Очень плохо!»

