Умер томский писатель и журналист Вадим Макшеев

Ушел из жизни томский писатель и журналист Вадим Макшеев. Ему было 92 года. Информация об этом появилась в официальной группе библиотеки Каргаска «ВКонтакте».

Вадим Макшеев родился 4 сентября 1926 года в Ленинграде, а детство провел в Эстонии. В 1941 году по Прибалтике прошла массовая волна репрессий. Семья Макшеевых в числе других эмигрантских семей была арестована. Отца, бывшего офицера Белой армии, отправили в лагерь на Урал, а маму и Вадима с сестрой выслали в Сибирь, в Васюган.

Все началось, как обычно, с обыска. Ранним утром 14 июня пришли трое – пограничник, какой-то невзрачный человек в штатском и энкавэдэшник в фуражке, приплюснутой, как блин. Они с треском перелистывали папины книги и бросали их на пол. Затем нас взяли под конвой и отвели в местный кинотеатр, где было собрано несколько сотен человек – русские семьи, жившие на востоке Эстонии, в Нарве и окрестных местечках. Там, среди чемоданов и узлов, мы провели вместе последние сутки – мама, папа, я и Светланка. В какой-то момент энкавэдэшники приказали мужчинам построиться перед кинотеатром. Отец обнял нас всех по очереди, а мне вложил в руку свой перочинный нож. Этим ножом я провертел дырку в деревянной стене товарного вагона, куда погрузили женщин и детей, разлученных с мужьями и отцами. Отныне мы назывались «спецы», спецпереселенцы, мы ехали далеко на восток, за Урал, в Сибирь. Через дырку в стене вагона я наблюдал Россию, она была бесконечной. Потом, на какой-то станции, часовой обнаружил мою диверсию и у меня отобрали отцовский нож. Из интервью Андрею Филимонову – р-с «Свобода», 25.12.2016.

На Васюгане Вадим Макшеев прожил 20 лет, из которых 14 лет состоял на учете в комендатуре как спецпереселенец. Рано, еще подростком, начал работать, чтобы не умереть от голода: сначала на рыбозаводе в Новом Васюгане, потом в колхозе. Хоть и числился счетоводом, но работу приходилось выполнять самую разную – косил сено, скирдовал солому, заготавливал лес, был молотобойцем в кузне.

Мама и Светлана скончались в октябре сорок второго, они лежат в одной могиле, и у меня нет сил писать, как все это было..."

За первый год ссылки в Волкове умерло одиннадцать женщин и детей из т. н. нового контингента спецпоселенцев (первыми обживать чащобные берега нарымских рек завезли в начале тридцатых годов семьи раскулаченных крестьян). Новым подневольным поселенцам хлеб поначалу продавали в сельпо (взрослым – пятьсот граммов, детям – триста), но вскоре продажу прекратили, начальство объявило, что хлеб ссыльным следует получать там, где они должны работать и зарабатывать трудодни. Но в колхозах хлеба не было – предыдущий год был неурожайным, а зерно нового урожая практически все, за исключением семенного, надлежало сдавать в госпоставку. У местных жителей имелись хоть какие-то припасы – вновь прибывшие ссыльные, обменяв на продукты немногое, что смогли с собой привезти, стали опухать от голода и умирать. В первую очередь погибали дети, следом за ними – их матери...

В середине 50-х Вадим Макшеев начинает писать. Его статьи по проблемам сельской экономики публиковались и в региональных, и центральных периодических изданиях. В 1960 году Вадима Макшеева приняли в Союз журналистов и направили на работу в каргасокскую районную газету «Северная правда» на должность заведующего отделом сельского хозяйства. Через два года его пригласили в Томск, в газету «Красное знамя», где он проработал пятнадцать лет.



Его ранние рассказы – преимущественно о послевоенной деревне, о брошенных поселках, таких как ставшие ему родными Красноярка и Маломуромка, о людях, деливших с ним тяготы ссылки, войны, послевоенного лихолетья. Позже Макшеев обратился к жанру документальной и автобиографической прозы. Его знаменитая «Нарымская хроника» получила высокую оценку Александра Солженицина. Многие книги Вадима Николаевича основаны так или иначе на его воспоминаниях и посвящены памяти жертв советского террора.





Его заслуги были отмечены многочисленными наградами, среди которых два ордена «Знак Почета», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», знак отличия «За заслуги перед Томской областью», почетный знак Союза журналистов России «Честь, достоинство, профессионализм», он являлся членом правления культурно-просветительского фонда им. П. И. Макушина, входил в Совет общества «Мемориал» и в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Томской области.





Его уход – большая утрата для нашего города. Редакция ТВ2 приносит искренние соболезнования родным и близким Вадима Николаевича.





Прощание с Вадимом Макшеевым пройдет 9 февраля в 13:00 в Богоявленском кафедральном соборе.