Умер символ библиотеки ТПУ кот Василий
Умер кот Василий — один из символов Томского политехнического университета. Он не только на протяжении 17 лет охранял библиотеку от мышей, но и был талисманом студентов: считалось, что если встретить Василия во время сессии, то сдашь ее без проблем.
«Наш любимый кот Василий больше не с нами, — сообщается в официальной группе ТПУ Вконтакте. — Он прожил долгую и прекрасную жизнь: охранял книги НТБ от мышей, помогал студентам готовиться к экзаменам, вдохновлял сотрудников библиотеки и радовал весь Политех... Василий был замечательным котом, и мы верим, что он проживет еще не одну счастливую кошачью жизнь».
Студенты ТПУ предложили установить небольшой памятник в честь кота.
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Согласно зоопсихологии, кошке для счастья нужно здоровье, уважение, любовь и внимание. Впрочем, и людям.😼 #никакойразницы 😺 Каждый день я делаю обход здания НТБ. И я понял: мне приносит особенное счастье контроль над моей территорией. А с недавнего времени мне немного грустно - на мои владения все время кто-то посягает 😿 Молюсь Кошачьему богу, пусть мне оставят мою просторную библиотеку! 🙏 Друзья мои, а вам сколько квадратных метров нужно для счастья? #житиемое #квадратныеметры #житиявасилия #нтбтпу #тпу #васянтб
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Размышляю о карьерном росте, примеряю кресло директора 💼. Думаю, некоторые коты могли бы быть хорошими руководителями. 📈Первым делом я бы распорядился ввести в рабочий график сиесту. Не менее двух часов! ☝️ Завёл бы себе электронную почту и вместо моего обычного утреннего мяуканья в коридоре рассылал бы всем мотивирующие имейлы. 😎 Поставил бы на входе автомат по выдаче свежих роллов с креветками... 😼 А с другой стороны, зачем мне это всё? Ведь я счастлив и свободен. 👻 Пойду лучше посижу на солнышке ☀️ #карьернаялестница #котикирулят #нтбтпу #васянтб #тпу #томск
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Есть вещи, которые просто невозможно любить. Например, многочасовой ливень ☔️ Когда вместо лазури в небе повисает свинцовый купол, в городе грустит один котик (Вася). А с ним ещё масса людей 😿 В связи с этим, именем себя самого повелеваю: июню прекратить притворяться сентябрём! 👿 #атеперьопогоде #деревнюгадюкиносмыло #резкоконтинентальныйклимат #васянтб #тпу #нтбтпу #томское #мояродинасибирь
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Лет ми спик фром май харт❤️ Отправляю своё благодарное «мяу» всем, кто справляется о моем здоровье и беспокоится, куда я пропал. Это очень трогательно 😻 Друзья, мне по возрасту регулярно необходим интернет-детокс. И так уж счастливо совпало, что этот самый детокс ещё и в тренде 😼 ⠀#фэшнвася К тому же я подвергся обнадёживающим оздоровительным процедурам и теперь готов вернуть свои подёрнутые жизненным опытом усы в ваши ленты. #оставайтесьснами #васянтб #нтбтпу #тпу #абитуриенттпу #томское #томск #томские #летовтомске #библиотечныйкот
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