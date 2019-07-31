Умер символ библиотеки ТПУ кот Василий

«Наш любимый кот Василий больше не с нами, — сообщается в официальной группе ТПУ Вконтакте. — Он прожил долгую и прекрасную жизнь: охранял книги НТБ от мышей, помогал студентам готовиться к экзаменам, вдохновлял сотрудников библиотеки и радовал весь Политех... Василий был замечательным котом, и мы верим, что он проживет еще не одну счастливую кошачью жизнь».