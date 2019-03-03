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03 марта,
2019
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Умер нобелевский лауреат и почетный доктор ТГУ Жорес Алферов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сегодня на 89-м году жизни скончался нобелевский лауреат, академик РАН и почетный доктор Томского государственного университета Жорес Алферов. Об этом сообщает ТАСС.


Президент ТГУ Георгий Майер сообщил РИА.Томск о том, что Алферов оказал большое влияние на томскую науку, в 2008 году стал почетным доктором университета: «В Томском государственном университете его очень хорошо знали, – рассказал Майер журналистам РИА.Томск. — Он работал с нашими физиками. Жорес Иванович был яркой страницей физики всего мира, и тем более физики Томска. Сейчас трудно оценить масштаб трагедии».


Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Имеет степень доктора физико-математических наук. С 1972 года — член-корреспондент Академии наук СССР, с 1979 года – академик. В 2000 году совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоен Нобелевской премии по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике. Депутат Государственной Думы (1995 — 2019). Несколько раз переизбирался депутатом Госдумы по партийным спискам КПРФ, при этом в партии не состоял.

Жорес Алферов
Жорес Алферов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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