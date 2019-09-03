Уличные площадки для школьников впервые появятся на конференции «Город IT»

Крупнейшая за Уралом конференция по информационным технологиям «Город IT» пройдет в Томске 6 и 7 сентября. В этом году впервые будут работать площадки на открытом воздухе, призванные привлечь школьников и студентов.

В этом году в конференции примут участие около 2000 человек, в качестве экспертов заявлено более 100 спикеров. Гости приедут из Белоруссии, Германии, Литвы и Казахстана. Конференция имеет подзаголовок «Ген цифры». По словам организаторов, это связано с тем, что цифра проникла во все сферы нашей жизни — от электроники до медицины.





«В этом году мы совместно с инициаторами решили приурочить проведение конференции к датам, которые нас ждут на этой неделе: к 75-летию Томской области и к 415-летию Томска. «Город IT» становится неотъемлемой частью жителей Томска, и за 10 лет конференция стала заметным элементом жизни города. Ряд проектов будет проводиться не только для IT-сообщества, но и для простых жителей. Мы расширяем границы конференции», — рассказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.





Он отметил, что в рамках конференции планируется подписание двух соглашений. Первое подразумевает создание цифровой платформы для всех работников IT-сферы. В настоящее время работа над платформой уже идет, ее открытие планируется в следующем году. Второе соглашение касается создания регионального оператора Сколково, который начнет работать в регионе с октября этого года.





«Помощь регионального оператора будет заключаться в международной экспертизе техспециалистов из Сколково. Так, будет помощь в виде налоговых послаблений, одна из самых эффективных поддержек с точки зрения налогового законодательства предполагается в рамках этого соглашения. Важность его заключается в том, что будет вестись работа с экспертами из Сколково, с крупными заказчиками, появится возможность участвовать в совместных проектах», — рассказал Андрей Антонов.





По словам организатора конференции Руслана Фатиханова, одной из главных ее целей было свести IT-компании с крупными заказчиками. Сейчас эта цель достигнута.





«За три года администрация полностью обеспечила выход на крупные площадки. Ситуация дошла до такого, что когда «Газпром» или РЖД приглашают нас на встречу, то не все компании бегут на нее. Они выбирают, куда идти, а куда нет. Мы сделали ряд проектов с этими компаниями: где-то пилотный, где-то коммерческий. Теперь понимаем, как все устроено с их стороны, и ничего страшного не происходит, когда многие крупные корпорации в эпоху цифровизации развивают внутренние центры. Заказов наружу стало еще больше», — говорит Руслан Фатиханов.





Он отмечает, что сейчас на томском IT-рынке есть больше тысячи вакансий. Специалистов при этом не хватает, и это не только программисты, но и менеджеры, маркетологи. Чтобы как-то решить эту проблему, компании стремятся привлекать к своей работе школьников.





«В этом году будет задействована уличная активность. Из-за этого было принято решение передвинуть конференцию и сделать ее на два месяца раньше. Привлечение горожан в IT-отрасль обусловлено тем, что мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что непрофильное образование позволяет людям заниматься в этой сфере. Мы пропагандируем эту отрасль, и сейчас достаточно большая потребность в кадрах», — отмечает Руслан Фатиханов.





Уличные площадки под названием IT fest будут открыты перед развлекательным комплексом «Факел» 6 сентября с 12 до 18.00. Посетителей ждут открытые лекции, интерактивные стенды, викторины и командные игры. Кроме того, томичи смогут посетить часть лекций, однако на узкопрофессиональные секции конференции нужна регистрация на официальном сайте «Город IT».