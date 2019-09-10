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10 сентября,
2019
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Новости

Улан-удэнцы вышли на митинг против ареста сторонников шамана, идущего «изгонять Путина»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Улан-Удэ на площади Советов произошла стихийная акция протеста против задержания двоих сторонников Александра Габышева — якутского шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». Также митингующие выступили за отмену результатов выборов мэра.


Как сообщает Тайга.Инфо, утром 10 сентября на площади оставались несколько человек, полиция начала их задерживать.


Митинг начался вечером накануне, 9 сентября. Как стало известно из соцсетей, изначально вышедшие на акцию потребовали освободить двоих сторонников шамана, которые хотели встретить его в Бурятии, но полицейские арестовали их «Газель», а водителя отправили в ИВС, обосновав тем, что он якобы находится в состоянии алкогольного опьянения. На акции собрались несколько сотен человек. 

Улан-удэнцы вышли на митинг против ареста сторонников шамана, идущего «изгонять Путина»
Фото: https://vk.com/typicalulanude
Улан-удэнцы вышли на митинг против ареста сторонников шамана, идущего «изгонять Путина»
Фото: Тайга. инфо

«Через несколько часов на акции протеста зазвучали политические лозунги. Собравшиеся требовали отмены выборов мэра Улан-Удэ, где победу при поддержке губернатора-единоросса одержал Игорь Шутенков, набравший 52,52 %, опередив сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева (36,58 %)», — сообщает Тайга.Инфо.


Сам коммунист Мархаев, который тоже был на митинге,  назвал выборы «махинацией и жульничеством», сообщает «Байкал-Daily». Также на митинге присутствовал депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов. Люди на площади требовали выйти к ним главу региона Алексея Цыденова, но он проигнорировал просьбы.


Позже к площади Советов подогнали автозаки, но ночь прошла без задержаний. Утром 10 сентября полиция начала вытеснять людей с площади. Видео задержаний опубликовано в аккаунте Instagram «Весь Улан-Удэ» и паблике «Типичный Улан-Удэ» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщают соцсети, в автомобиле у площади остается депутат Хурала Цыренов, который утром рассказал журналистам, что утром его избили неизвестные в полицейской форме. Он продолжает требовать, чтобы на площадь для переговоров вышли чиновники. Также у площади остаются около 20 человек. Есть информация, что к месту акции вернулся и сенатор Вячеслав Мархаев. 

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