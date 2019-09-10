Улан-удэнцы вышли на митинг против ареста сторонников шамана, идущего «изгонять Путина»

В Улан-Удэ на площади Советов произошла стихийная акция протеста против задержания двоих сторонников Александра Габышева — якутского шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». Также митингующие выступили за отмену результатов выборов мэра.





Как сообщает Тайга.Инфо, утром 10 сентября на площади оставались несколько человек, полиция начала их задерживать.





Митинг начался вечером накануне, 9 сентября. Как стало известно из соцсетей, изначально вышедшие на акцию потребовали освободить двоих сторонников шамана, которые хотели встретить его в Бурятии, но полицейские арестовали их «Газель», а водителя отправили в ИВС, обосновав тем, что он якобы находится в состоянии алкогольного опьянения. На акции собрались несколько сотен человек.