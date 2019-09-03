УК в Томске списала на 5-летнюю 200 тыс. рублей долга отца

Томичка пожаловалась в прокуратуру, что на 5-летнюю девочку, находящуюся у нее под опекой, списали долг покойного отца, сообщило региональное ведомство.





Во время проверки выяснилось, что в ноябре 2018 года в собственность девочки перешла муниципальная квартира, в которой ранее по договору социального найма жил ее отец. У мужчины накопилась задолженность за коммунальные услуги более 200 тысяч рублей. В 2016 году он умер.





«Прокурорская проверка показала, что наследственное дело после смерти нанимателя квартиры не открывалось, ребенок в права наследования не вступал. Однако управляющая организация ООО «Управдом» вопреки положениям жилищного и гражданского законодательства предъявило к малолетней собственнице требование о погашении задолженности за жилищные услуги, предоставленные ранее ее отцу», — сообщили в ведомстве.





После проверки с ребенка сняли задолженность отца. Руководителю ООО «Управдом» вынесли представление, потребовав восстановления нарушенных прав ребенка.